Beykoz'da 187 kiloluk orkinos yakalandı. Dev balığı zıpkınla vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Beykoz'da 187 kiloluk orkinos yakalandı. Dev balığı zıpkınla vurdu
Beykoz'da 187 kiloluk orkinosla 1,5 saat mücadele etti. Sonunda balık yoruldu. Dev balık ancak 11 kişiyle birlikte karaya çıkarılabildi.

Beykoz Çubuklu'da 187 kiloluk orkinosu zıpkınlı avladı. Önce orkinos oltaya takıldı ama 187 kiloluk orkinos olta mı dayanır? Öyle oldu zaten.

Bu saha saat 08.30 sıralarında Çubuklu'da bir balıkçının oltasına dev orkinos takıldı. Balıkçı hemen profesyonel dalgıç olan arkadaşı Mahmut Sevim'i aradı.

ÖNCE BALIĞI YORDULAR SONRA KARAYA ÇEKTİLER

Mahmut Sevim orkinosa zıpkın atarak, yorulmasını sağladı. Bu süre tam bir buçuk saat sürdü. Yorulan balık ancak 11 kişinin yardımıyla karaya çıkarıldı.

Beykoz Çubuklu sahilinde yakalan 187 kiloluk orkinos sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Mahmut Sevim Çubuklu'ya geldiğnde balığın ortada olmadığını ve daha sonra görülmesi üzerine Orkinosu avladığını söyledi.

187 kilo olduğu söylenen orkinos balığı el arabasına kaldırılarak, taşındığı araçla soğuk hava deposuna götürüldü.

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