Beykoz'da 5 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA

Beykoz'da gece saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Olay, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı

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Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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