Beykoz'da çekici bir anda alev aldı

Kaynak: İHA
Beykoz'da çekici bir anda alev aldı

Beykoz'da bir çekici otoyolda seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Beykoz'da saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde bir araç yangını meydana geldi.

Hasarlı araç yüklü 34 DND 380 plakalı çekicinin seyir halindeyken motor kısmı birden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek duruma itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken yangın çekicinin üzerindeki araçla sıçramadı.

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Olay nedeniyle polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alarak TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yanan aracın başka bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı normale döndü.

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