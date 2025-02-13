Beykoz'da korkutan görüntü! 2 katlı bina boşaltıldı

Beykoz'da iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı ancak bina tedbir amaçlı boşaltıldı.



Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak üzerinde gerçekleşti. Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle alttaki sokağa doğru çöktü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada bulunan iki dairenin Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.



Olayın yaşandığı sokak güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.