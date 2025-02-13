Beykoz'da korkutan görüntü! 2 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: AA / İHA

Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 2 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Beykoz'da iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı ancak bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

aw390601-04.jpg


Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak üzerinde gerçekleşti. Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle alttaki sokağa doğru çöktü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada bulunan iki dairenin Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokak güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Son Haberler
Dünyaca ünlü giyim devi iflas etti. Nike ve Adidas'ın en büyük rakibiydi. 124 mağazası kapanıyor
Dünyaca ünlü giyim devi iflas etti. Nike ve Adidas'ın en büyük rakibiydi. 124 mağazası kapanıyor
Meteoroloji’den ‘kırmızı’ kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı o illerde hayatı felç edecek
Meteoroloji’den ‘kırmızı’ kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı o illerde hayatı felç edecek
Yeniçağ Gazetesi: Çiğ köftede bile ithal malzemeye muhtacız
Yeniçağ Gazetesi: Çiğ köftede bile ithal malzemeye muhtacız
Beykoz'da korkutan görüntü! 2 katlı bina boşaltıldı
Beykoz'da korkutan görüntü! 2 katlı bina boşaltıldı
Şizofreni hastası koca, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
Şizofreni hastası koca, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı