Beykoz'da uyuşturucu operasyonu. 3 tutuklu

Kaynak: AA
Beykoz'da uyuşturucu operasyonu. 3 tutuklu

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha araştırmaları sonucunda gerçekleştirdikleri operasyonda H.Y, Y.E.K, A.E.Ç, Y.T. ve M.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.T.'nin polis memuru olduğu öğrenilirken, H.Y.'nin 14, Y.E.K.'nin 2, A.E.Ç.'nin ise 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 38 kök kenevir ve 3,05 gram marihuana ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.Y, A.E.Ç. ve Y.T. tutuklandı. M.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Y.E.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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