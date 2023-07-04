Beylikdüzü’nde beton mikseri bariyerlere girdi

Beylikdüzü’nde beton mikseri bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Haramidere Ambarlı Liman istikametine yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Beylikdüzü’nde beton mikseri bariyerlere girdi

İHA
Kaza, saat 11.30 civarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kuyumcular Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa G. idaresindeki 34 BAB 177 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

aw927334-01.jpg

Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan mikser iki yolu birbirinden ayıran kanala girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

aw927334-02.jpg

Kaza nedeniyle Haramidere Ambarlı Limanı istikametine trafikte yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu Siyaset
İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu
Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu Magazin
Yıldız Tilbe’den sahnede olay hareket! Seyirci şoke oldu
Başörtülü Tiktok fenomeni Fatmanur bekaret testini paylaştı sosyal medya karıştı! 2 milyon kişi izledi Magazin
Başörtülü Tiktok fenomeni Fatmanur bekaret testini paylaştı sosyal medya karıştı! 2 milyon kişi izledi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi Yaşam
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı Spor
Gökhan İnler Adana Demirspor'dan ayrıldı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Spor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme Sağlık
Parkinson’la ilgili umutlandıran gelişme