Beylikdüzü’nde bir gece arayla iki oto galeriyi kurşunladılar

Bir gece arayla yeniden olay yerine giden şüpheliler bu sefer hedeflerindeki oto galeriye 10 el ateş etti. İki saldırıda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Açılış hazırlığındaki galerinin sahibi Riham Hamidi "Yan komşumuz aradı 'Bunu yapanlar size değil aslında bize gelecekti. Yanlışlıkla sizin şirkete gelip kurşun sıkmışlar' dediler" diye konuştu.

Olay, Kavaklı Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, galeri sahibinden haraç istedikleri öne sürülen şüpheliler tehdit mesajları attıktan sonra 15 Temmuz Cumartesi günü 00.00 sıralarında oto galerinin olduğu caddeye geldi. Çevreyi bir süre gözleyen şüphelilerden biri yanlışlıkla galerinin yan tarafında açılış hazırlığındaki başka bir oto galeriye 5 el ateş etti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açılışa hazırlanan galerinin işletmecilerinden olan Riham Hamidi de olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından Riham Hamidi gün içinde tekrar iş yerine giderek hasar tespiti yaptı. Daha sonra evine giden Riham Hamidi’ye telefonla ulaşan polis ekipleri iş yerinin tekrar kurşunlandığını ifade ederek Hamidi’yi olay yerine çağırdı.

İLK GECE 5 İKİNCİ GECE 10 EL ATEŞ EDİLDİ

Tekrar işyerine giden Riham Hamidi bu defa komşusunun iş yerinin kurşunlandığını gördü. Hamidi’nin yan tarafındaki oto galerinin sahibiyle telefonda görüşmesinin ardından olayın detayı ortaya çıktı. Bir gece arayla aynı yere gelen motosikletli şüpheliler önce Riham Hamidi’nin iş yerini kurşunladı, sonraki gece tekrar olay yerine gelen şüpheliler haraç istedikleri öne sürülen oto galeri sahibinin iş yerini 10 el ateş etti. 2 kurşunlama olayı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"BİZİM DÜŞMANIMIZ KİM DİYE DÜŞÜNDÜK"

Yanlışlıkla iş yeri kurşunlanan Riham Hamidi "Galerici olarak şirketimizi açıyoruz. Daha açılışımız olmadı, hazırlık yapıyoruz. Normal açılış 1 Ağustos olacaktı. 2 gün önce gece saat 1 sıralarında bize bir telefon geldi. Sizin şirkete motosikletli 2 kişi geldi silah sıkıp gidiyorlar dedi. Biz de buraya geldik. Polis ekipleri buradaydı. Bütün camları vurmuşlar. Yaklaşık 5 kurşun vardı. Yan komşumuzu aradık, güvenlik kameralarına bakmak istedik. Telefonu sessizde olduğu için ulaşamadık. Karakola gidip şikayette bulunduk. Sonra düşündük acaba bizim düşmanımız kim? Ne yaptık? Bize kızan biri mi var acaba diye ama bulamadık kimseyle bir sorun yaşamadığımız için" dedi.

"ASIL AMAÇLARI BİZ DEĞİL YAN KOMŞUMUZ"

Hamidi, "Gayet güzel çalışıyoruz. Yan komşumuz sonra bizi aradı 'geçmiş olsun' dedi. Bunu yapanlar size değil aslında bize gelecekti. Yanlışlıkla sizin şirkete gelip kurşun sıkmışlar dediler. Buraya da gelip kameraya baktılar. Sabah saat 6 gibi herkes buradan ayrıldı. Ertesi gün geldik biz zarar nedir diye, yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Tekrar evimize gittik. Gece saat 3 gibi polis ekibi bizi aradı, motosikletli kişilerin şirkete kurşun sıkıp gittiğini söyledi. Buraya geldim. Bizim şirketin bir ismi var ama yan komşunun bir ismi yok, logo yok. Polis zannetmiş ki bizimle aynı şirket. Bu defa yan komşumuza 10 kurşun sıktılar. Asıl amaçları biz değil yan komşumuz için gelmişler ama yanlışlıkla bizim şirketi kurşunladılar. Açılışımız ertelenecek" diye konuştu.