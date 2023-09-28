Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü

Beylikdüzü’nde bina önünde bulunan doğal gaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında park halindeki motosiklet küle dönerken binada bulunan 2 dairenin de camları hasar gördü.

KAYNAK: İHA
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü

Yangın, saat 03.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın önünde bulunan doğal gaz kutusunda meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri panik içinde dışarı çıkarken durumu itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi.

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

Doğal gaz kutusunda çıkan yangın metrelerce yüksekliğe çıkarken park halindeki bir motosiklete de sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan alevlerin metrelerce yükselmesi üzerine yüksek ısıya maruz kalan binadaki bazı camlarda çatlama meydana geldi. Olayda ölü veya yaralı olmazken park halindeki bir motosiklet küle döndü.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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