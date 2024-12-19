Beylikdüzü'nde el bombası paniği! Bomba imha ekipleri sevk edildi

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

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