Beylikdüzü’nde facia.! Yol çöktü kamyon devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beylikdüzü’nde facia.! Yol çöktü kamyon devrildi

İstanbul Beylikdüzü’nde İSKİ’nin alt yapı çalışmaları sırasında yol çöktü. Yolun çökmesi ile birlikte hafriyat kamyonu devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'nin altyapı çalışması yürüttüğü cadde üzerinde yolda çökme meydana geldi. O esnada yolda çalışmalarını sürdüren 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Beylikdüzü’nde facia.! Yol çöktü kamyon devrildi

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