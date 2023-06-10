Beylikdüzü’nde feci kaza: 1 ölü

Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda sabah saat 04.00 sıralarında 26 yaşındfaki Mehdi Tuncay'ın kullandığı 34 FZJ 921 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada araç içinde bulunan 4 kişi sıkıştı. Olay yerine yurttaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen Tuncay’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

