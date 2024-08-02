Beylikdüzü’nde iş yerinde büyük yangın

Kaynak: İHA
Beylikdüzü’nde iş yerinde büyük yangın

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Haramidere bölgesindeki bir ticari alanda meydana gelen yangın, geniş bir alana yayılarak etkisini gösterdi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızla müdahalede bulundu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürerken, alevlerin yükseldiği bölgeye ek takviye ekipler yönlendirildi. Yangın, gece saatlerinde başladı ve kısa sürede büyüyerek dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yangının çevreye verdiği zararın boyutları henüz netleşmedi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor ve yangının yayılmasını önlemek için çaba gösteriyor. Yangının etkisiyle bölgedeki görüş mesafesi düşerken, güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Yangınla ilgili gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip ediliyor ve yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Yangının çıktığı iş yerinin çevresindeki diğer binaların tahliyesi gerçekleştirilirken, yangının neden olduğu hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor ve yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor.

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