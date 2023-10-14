Beylikdüzü'nde otomobil fırına daldı

Kazada, fırında bulunan bir müşteri yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 34 RY 2740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sokaktaki bir ekmek fırınına daldı. Otomobilin fırına girmesiyle büyük bir gürültü duyuldu.

Kaza sonucu ne oldu?

Kazada, fırında ekmek almaya gelen bir müşteri, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı müşteri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Fırında ise maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.