Beylikdüzü'nde pes dedirten hırsızlık. Kapı zilini çaldılar

Beylikdüzü'nde hırsız apartmanın zil panelini çaldı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Beylikdüzü'nde pes dedirten hırsızlık. Kapı zilini çaldılar

Beylikdüzü Yakuplu'da yaşanan hırsızlık olayı gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre site önünde etrafı gözetleyen hırsız, çevrede kimsenin olmadığından emin olduğunda apartmanın girişine geldi. Güvenlik kameralarının olduğunu fark eden şahıs, yüzünü kapatarak elindeki tornavida ile zil panelini sökmeye başladı. Yaklaşık 5 dakikada 7 bin TL değerindeki iki zil panelini çalan hırsız, olayın ardından kayıplara karıştı. Apartman sakinleri sabah uyandığında durumun farkına vararak polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığı, “Tabii hırsızlık olacağı yönünde bir kuşkumuz vardı ama bu şekilde bir hırsızlıkla karşılaşacağımızı düşünmemiştik” diyerek anlattı. Olayla ilgili polisler çalışma başlatırken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

“Zil panelini ne yapacak, nasıl satacak bilmiyorum”

Yaşanan sıra dışı hırsızlık hakkında konuşan apartman sakini İlker Caran, “Gece saatlerinde sitemizde bir hırsızlık olayı yaşandı. Sabah eşim işe giderken bana fotoğraf attı ve zil panelinin çalındığını gördüm. Hemen yöneticimiz ile görüştük ve kamera kayıtlarına baktık. Hırsızın yüzü belli olmuyordu. Maskesi vardı ve suratını kapatıyordu. Güzel bir atasözümüz var bizim, ‘Hırsız kapı çalmaz' denir ama zili çaldı. Güzel bir sistem kurmuştuk ama hırsız birkaç dakika içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Tabii hırsızlık olacağı yönünde bir kuşkumuz vardı. Bu şekilde bir hırsızlıkla karşılaşacağımızı düşünmemiştik. Zil panelini ne yapacak, nasıl satacak bilmiyorum. Tanesini biz 3 bin 500 TL'ye almıştık. İki panel için 7 bin TL gibi bir zararımız var” diye konuştu.

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