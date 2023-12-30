Beylikdüzü’nde refüje çarpan motosikletli metrelerce havada savruldu

Kaynak: İHA
Beylikdüzü’nde refüje çarpan motosikletli metrelerce havada savruldu
Beylikdüzü’nde motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü, ara sokaktan hızlı çıkış yaparak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten metrelerce savrulan sürücü, karşı caddedeki apartmanın bahçesine yuvarlandı. Kaza anı kameralardan kaçmadı.

Kaza, saat gece 02.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü tanımlanamayan bir sebepten aracın kontrolünü kaybederek, virajı alamayınca cadde üzerinde bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli metrelerce havaya savruldu. Ardından caddenin karşısındaki apartman bahçesine düştü. Kaza an güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

ekran-goruntusu-2023-12-30-162813.jpgKazanın ardından motosikletli hastanede tedaviye alınırken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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