Beylikdüzü’nde refüje çarpan motosikletli metrelerce havada savruldu

Kaza, saat gece 02.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü tanımlanamayan bir sebepten aracın kontrolünü kaybederek, virajı alamayınca cadde üzerinde bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli metrelerce havaya savruldu. Ardından caddenin karşısındaki apartman bahçesine düştü. Kaza an güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kazanın ardından motosikletli hastanede tedaviye alınırken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.