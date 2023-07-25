Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde yangın. 23 kişi hastaneye kaldırıldı

Beylikdüzü’nde 75 kişinin kaldığı bir yaşlı bakım evinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

KAYNAK: DHA
Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde yangın. 23 kişi hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; Yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında 2’si personel 23 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın çatı katından başladı

Olay, saat 19.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı özel bir yaşlı bakım evinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

75 kişi tahliye edildi

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında bakım evinde bulunan 75 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 2’si personel toplam 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Tahliye edilen diğer 46 kişi ise çevredeki başka bakım evlerine yerleştirildi.

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