Beymen ve Anadolu Efes’ten sürdürülebilir işbirliği

Business World Global ve Eko Yapı basın sponsorluğunda, Anadolu Efes'in stil sponsoru Beymen Club oldu. Basın toplantısında konuşma yapan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Stil sponsorumuz olmayı tercih eden Beymen ailesine teşekkür ediyoruz. Saha dışındaki stilimizi daha iyi hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bu ortalık uzun yıllar sürer. Umarım bu sponsorluk bize uğur getirir. Türk sporuna yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

İKİ BÜYÜK MARKA BİR ARADA

Elif Çapçı ise "Büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu iki büyük markanın bir araya gelmesinden dolayı Beymen Group olarak büyük heyecan içindeyiz. Sporun birleştirici gücüne gönülden inanıyoruz. Başta voleybol ve yelken olmak üzere sporun çeşitli dallarını destekliyoruz. Bu bizim için önemli bir atılım. Bunu bir sponsorluktan çok öte görüyoruz. Bu bir yol arkadaşlığı. Beymen Club'ın spora, sporcuya verdiği desteğin kararlılığının önemli bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Elif Göktaş da "Heyecanımıza ortak olduğunuz için çok mutluyuz. Spora olan tutkumuz bizi Anadolu Efes ile bir araya getirdi. Bu yolda beraber yürümek büyük mutluluk. Beymen ekibi olarak kulübümüzü desteklemek üzere güzel bir plan çalıştık. Eminim birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Yeni sezonda Anadolu Efes'in tüm yönetici ve sporcularına başarılar diliyorum." dedi.

ANADOLU EFES PAZARLAMA EKİBİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Uzun bir yolculuğun ardından çok mutlu olduklarını dile getiren Dilek Yılmaz, "Bu süreçteki destekleri için Anadolu Efes pazarlama ekibine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Spor ve modanın kesişim noktasında bulunan bu iş birliği bizim ilham verici marka duruşumuzun önemli bir yansıması oldu. Moda, sporda olduğu gibi toplulukları bir araya getiriyor. Biz de bu sebeple spor sponsorluklarına ağırlık verdik. Bu birliktelikten çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, yeni ortaklığı sahada en iyi şekilde temsil edeceklerini aktardı ve "Beymen Club bize konforlu bir koleksiyon sundu. Hepinizin stilimizi çok beğeneceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.