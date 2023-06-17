Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin ortaya çıktı. Beslenme uzmanı açıkladı

Harvardlı beslenme uzmanı Amy Shah, “beyni ele geçirip insanları aslında daha çok acıktıran” ürünleri açıkladı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Shah, CNBC'de yayımlanan yazısında satın alınan yiyeceklerin içinde gizlenen çok sayıda toksik katkı maddesi olduğunun altını çizdi.

İnsanlara paketlerin üzerindeki bilgileri okumaları gerektiğini her zaman hatırlattığını söyleyen beslenme uzmanı, şunlara dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı:

-Monosodyum glutamat (MSG)

-Rafine un

-Rafine şeker

-Glüten

BUNLAR YERİNE POLİFENOLLERİ TÜKETİN

Aynı zamanda doktor olan Shah, meyve ve sebze gibi bitkisel gıdalarda bulunan polifenollerin kan dolaşımını ve toksinleri temizlemek için önem arz ettiğinin vurguladı:

“Bunlar açlığı ve sağlıksız katkı maddeli yiyeceklere duyulan isteği kontrol etmenin anahtarı. Polifenoller kan şekeri seviyenizi de düşürebiliyor ve kontrol edebiliyor. Yani diyetinizi değiştirmek ve daha besleyici yemek istiyorsanız, polifonel alımını artırabilirsiniz.”