Beyni genç tutmanın yolları neler? Profesör açıkladı

Prof. Dr. Uludüz, “Yaşlandıkça tüm organlarımız gibi beynimiz de yaşlanır. Ancak bu süreci yavaşlatmak mümkün’’ diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞTE BEYNİ GENÇ TUTMANIN YOLLARI…
-Tansiyon, şeker ve kolesterolü kontrol altında tutmak
-Stresi azaltmak
-İlaçları doğru kullanmak
-Yağlı balıklar
-Farklı kitaplar okuyun
-Oyun oynayın
-Egzersiz yapın
-Bitter çikolata
-Meyveler
-Kuruyemişler
-Sebzeler
-Müzik dinleyin
SAĞLIKLI BEYNİ İPUÇLARI
-Beyninizi sevin
-Beyin depolarınızı güçlendirin
-Beyninizi koruyun
-Beyninizi zehirlemeyin
-Hafızanızı koruyun
-İyi uyuyun
-Sağlıklı beslenin
-Egzersiz yapın
-Beyin jimnastiği yapın
-Hayatınızdaki güzel şeylere odaklanın
-İnsanları sevin
İlgili Haberler