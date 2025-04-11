Beynin yeni umudu! Psikiyatride çığır açan teknoloji

Beyin pili, yıllardır Parkinson hastalığı ve epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde bir çığır açtı. Şimdi ise bu teknoloji, psikiyatrik hastalıkların pençesindeki hastalara umut ışığı oldu.

Derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verilen yöntem, tedaviye dirençli depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarında etkili sonuçlar vermeye başladı.

Bilim insanları ve uzmanlar, bu yenilikçi yöntemin ruh sağlığı alanında devrim yaratabileceğini söyledi.

BEYİN PİLİ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Derin beyin stimülasyonu, beyne yerleştirilen küçük elektrotlar aracılığıyla belirli bölgelerine kontrollü elektrik sinyalleri gönderen bir yöntem. Bu sinyaller, beyindeki anormal sinir aktivitelerini düzenleyerek semptomları hafifletti.

ABD’deki Mount Sinai Hastanesi’nden psikiyatrist Dr. Martijn Figee, “DBS, beynin duygusal ve bilişsel devrelerini yeniden dengeleyerek, ilaçların ulaşamadığı noktalara dokunuyor” dedi.

Sistem, göğüs bölgesine yerleştirilen bir jeneratörle çalışıyor ve doktorlar tarafından hastanın ihtiyaçlarına göre programlanabiliyor.

PSİKİYATRİDE YENİ BİR UFUK: DEPRESYON VE OKB’DE UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Beyin pilinin psikiyatrik hastalıklardaki potansiyeli, özellikle tedaviye dirençli vakalarda dikkat çekti.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden nörolog Prof. Dr. Andres Lozano, “Yıllarca ilaç ve terapiden fayda göremeyen ağır depresyon hastalarında, DBS ile dramatik iyileşmeler gözlemledik” açıklamasında bulundu.

Örneğin, subcallosal singulat gibi duygu düzenlemesinde kilit rol oynayan beyin bölgelerine uygulanan stimülasyon, hastaların ruh halini stabilize edebiliyor.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) için de umut verici gelişmeler mevcut.

Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nden nörolog Dr. Damiaan Denys, “OKB hastalarının yaklaşık %60’ında, DBS sonrası obsesyonlarda ve kompulsiyonlarda belirgin azalma görüldü” dedi.

Yöntem, nucleus accumbens ve ventral kapsül gibi OKB ile ilişkili beyin alanlarını hedef aldı.

BİLİMSEL BULGULAR NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda yapılan çalışmalar, beyin pilinin psikiyatrik uygulamalarını destekledi.

Örneğin, Nature Medicine’de yayımlanan bir çalışma, kişiselleştirilmiş DBS’nin ağır depresyon hastası bir kadında semptomları neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını gösterdi. Benzer şekilde, OKB üzerine yapılan bir meta-analiz, DBS’nin standart tedavilere yanıt vermeyen hastalarda %50’ye varan iyileşme oranları sunduğunu bildirdi.

Ancak uzmanlar, yöntemin henüz deneysel aşamada olduğunu vurguladı.

ABD’deki Emory Üniversitesi’nden nörolog Dr. Patricio Riva Posse, “DBS, mucize bir çözüm değil; doğru hasta seçimi ve titiz bir takip süreci gerektiriyor” uyarısında bulundu.

Yan etkiler arasında baş ağrısı, konuşma zorlukları veya nadiren enfeksiyon riski yer alıyor, ancak bu riskler genellikle düşük seviyelerde.

ANKSİYETE VE DİĞER BOZUKLUKLARA YENİ BİR KAPI

Beyin pilinin potansiyeli, depresyon ve OKB ile sınırlı değil. İngiltere’deki City St George’s Üniversitesi’nden nörolog Dr. Lucia Ricciardi, Parkinson hastalarında anksiyete semptomlarını hafifletmek için DBS’nin kullanılabileceğini gösteren bir çalışmaya liderlik etti.

Ricciardi, “Belirli beyin dalgalarını hedef alarak anksiyeteyi kontrol edebiliyoruz; bu, diğer psikiyatrik bozukluklar için de kapıyı aralıyor” dedi.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve yeme bozuklukları gibi alanlarda da erken aşama denemeler umut vadetti.

HASTALAR NE DİYOR?

DBS tedavisi gören hastaların deneyimleri, yöntemin gücünü ortaya koydu.

ABD’de depresyon için DBS uygulanan bir hasta, “Yıllarca karanlık bir tüneldeydim; bu tedavi bana yeniden renkleri gösterdi” dedi.

OKB hastaları ise tekrarlayan düşüncelerden kurtulmanın özgürlüğünü yaşadıklarını ifade etti. Ancak uzmanlar, her hastanın yanıtının farklı olabileceğini ve yöntemin yaygınlaşması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

GELECEKTE NELER BEKLENİYOR?

Bilim dünyası, beyin pilini daha erişilebilir ve etkili hale getirmek için çalışıyor. Uyarlanabilir DBS (aDBS) adı verilen yeni bir teknoloji, beyin sinyallerini gerçek zamanlı olarak izleyerek stimülasyonu otomatik olarak ayarladı.

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden nörolog Dr. Simon Little, “Bu sistem, hastanın durumuna anında uyum sağlayarak yan etkileri azaltıyor ve etkinliği artırıyor” dedi. Ayrıca, daha az invaziv yöntemler ve kişiselleştirilmiş tedavi protokolleri de geliştirme aşamasında.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: UMUT VE GERÇEKÇİLİK DENGESİ

Dr. Figee, DBS’nin psikiyatrideki geleceği için iyimser olduğunu şu sözlerle belirtti:

“Bu teknoloji, zihinsel sağlıkta yeni bir çağ başlatabilir, ancak sabırlı olmalıyız. Her hasta için doğru hedefi ve dozu bulmak, başarının anahtarı.”

Uzmanlar, yöntemin yaygınlaşması için daha fazla klinik çalışma ve sağlık sistemlerinin desteği gerektiğini vurguladı.

ZİHİNSEL SAĞLIĞA YENİ BİR NEFES

Beyin pili, psikiyatrik hastalıklarla mücadelede umut verici bir yol açtı. İlaçlara ve terapilere yanıt vermeyen hastalar için bir ışık olan bu teknoloji, bilim ve insanlık adına büyük bir adım.

Depresyonun ağırlığından OKB’nin zincirlerine kadar, zihni özgürleştirmek için elektrik sinyallerinin gücü artık sofrada. Gelecek, bu yöntemin daha çok hastaya ulaşmasıyla daha parlak göründü.