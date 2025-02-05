Beynine pıhtı atmıştı! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

9 ay boyunca hastanede tedavi altında kalan Kadir İnanır'ın son halini iş insanı Mithat Erdem sosyal medya hesabından paylaştı

Erdem, İnanır ile çektirdiği fotoğrafı 'Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere' notuyla paylaştı.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beynine pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Taburcu edilen İnanır, sağlığına kavuşmak için tedavisine devam ediyor.

Usta sanatçıyı, iş insanı Mithat Erdem ziyaret etti. Erdem, Kadir İnanır ile çektirdikleri fotoğrafı "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere" notuyla paylaştı. Usta oyuncunun verdiği kilolar gözlerden kaçmadı.