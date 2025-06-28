Beyoğlu Kaymakamlığı duyurdu. Taksim trafiğe kapatılacak

Beyoğlu Kaymakamlığı, yarın için sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıları gerekçe göstererek yarın toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin, Tünel Meydanı’na kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden toplanma çağrıları yapıldığını belirterek şöyle denildi:

''Bazı sosyal medya hesapları üzerinden: 29.06.2025 günü içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 32 (ç) maddesine istinaden: Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 29.06.2025 günü saat 00.01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

Alınacak tedbirler kapsamında,

Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerlerle kapatılması,

Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi’nin ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar bariyerleme sureti ile bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına,

Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir"