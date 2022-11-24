Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan Taksim'deki 25 Kasım eylemlerine yasak!

Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim'deki 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemlerini yasakladığını açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre Kaymakamlık, bazı sosyal medya hesaplarındaki çağrıyı gerekçe göstererek yaptığı açıklamada "Sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımlar göz önüne alındığında, yapılacak etkinliklerin bazı toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumda infial uyandırabileceği, bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"İlçemiz sınırları dâhilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarımın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinde “Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, belirli bir toplantıyı: bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir" hükmü ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesinde "İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır" hükmüne istinaden;25/11/2022 Cuma günü saat 19:00’da Taksim Tünel Meydanı’nda sosyal medya (Twitter) hesaplarından yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklere idaremiz Beyoğlu sınırları içerisinde; caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, ana arter yollarda, devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. Maddeleri gereğince 25/11/2022 günü saat 00:00’dan 25/11/2022 günü saat 23:59’a kadar müsaade edilmeyecektir."