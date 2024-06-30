Beyoğlu’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek yürüyüş sebebi ile bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu bölgesinde yapılacak yürüyüş sebebiyle, 10.00'dan itibaren trafik akışının etkileneceğini duyurdu. Belirtilen saatte, Sıraselviler Caddesi başta olmak üzere, Hocazade Sokak'tan Taksim Meydanı'na uzanan güzergahlar, İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar ve Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne olan giriş ve çıkışlar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kavşağı, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi ve Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi gibi önemli noktalar da yürüyüş nedeniyle araç geçişine engellenmiş olacak. İstiklal Caddesi'ne giden Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi ve Kumbaracı Yokuşu gibi rotalar da dahil olmak üzere, Taksim Tüneli'nden İstiklal Caddesi'ne çıkan yol ve Tak-ı Zafer Caddesi de trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'nin kullanılması öneriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin ve yayaların bu değişikliklere dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

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