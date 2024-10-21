Beyoğlu’nda bir evden anne ve bebeğin cesedi çıktı

Beyoğlu’nda 4 katlı bir apartmanın 1. katından gelen kokular vatandaşları harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine eve giren ekipler bir anne ile bebeği ölü halde buldu.

Olay Beyoğlu, Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 4 katlı bir apartmanın 1. katından gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi.

Ekipler daire içerisinde Afrika uyruklu Sauda A. isimli anne ile bebeğin cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve bebeğin hayatını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de ilgili dairede ölçümler yaptı ancak ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken bina içerisinde detaylı incelemelerde bulundu. Anne ve bebeğin cenazesi Yenibosna Adlı Tıp morguna sevk edildi.