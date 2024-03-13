Beyoğlu'nda bir gecekonduda yangın çıktı

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta meydana gelen olayda, tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Soba nedeniyle çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede bitişiğindeki binanın alt katına sıçradı. Binada sakinleri hızla binayı boşaltırken çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gecekondunun bitişiğindeki binanın en üst katında mahsur kalan yabancı uyruklu bir aile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile daireden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde yangın, kıs aşurede kontrol altına alındı.

Yangını fark eden komşulardan Musa Lortoğlu, "Arkadaşlar ile burada takılıyorduk. O sırada bir duman gördük. Dumanı görür görmez koşarak geldik. Bayağı duman vardı, içeriyi göremedik. Bağırarak içeridekileri uyandırmaya çalıştık. O da etkili oldu. İçeridekileri çıkardık. Sonradan ne olduğunu anladık. Gecekondudan bir amca çıktı. Amca galiba sobayı tutuştururken binayı yakıyor. Biz herkesi uyandırdık. Tüm kattakiler çıktı ama en üst kattakiler orada kaldı. Türkmenler yaşıyormuş. İtfaiye erleri zaten o zamana kadar yangını söndürdü. Türkmenler de kurtuldu. Cana bir şey olmadı ama malda biraz zayiat var. İtfaiye erleri içeride şu an soğutma işlemlerini yapıyorlar." açıklamasını yaptı.