Beyoğlu'nda iş insanlarının tartışması cinayetle sonuçlandı

İstanbul Beyoğlu'nda ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'nu vurdu. Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu hayatını kaybederken, şüpheli Suat Beker polise teslim oldu.

KAYNAK: DHA
Beyoğlu'nda iş insanlarının tartışması cinayetle sonuçlandı

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

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