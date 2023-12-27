Beyoğlu'nda kaçak göçmenlere karşı denetim gerçekleştirildi

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında yabancı uyruklu kişilere yönelik düzenlenen uygulamalarda vize ihlali, illegal giriş, kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi. Şüpheli görülen kişilere yapılan kontroller esnasında belgelerinde eksiklik bulunan, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ve kalış izni bulunmayan çok sayıda yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.