18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi evin kapısına zincir vurdu. 1500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkardı

Kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi evin kapısına zincir vurdu. 1500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkardı

İstanbul Beyoğlu'nda bir ev sahibi 1500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkardı. Fahiş zammı kabul etmeyen kiracılarını çıkaran ev sahibi evin kapısına zincir vurdu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 09:25
Takip Et

Beyoğlu'nda kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi evin kapısına zincir vurdu. 1500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkardı

Kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi evin kapısına zincir vurdu. 1500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkardı
+
Aa
-

Derinleşen ekonomik kriz ev fiyatlarını da vurdu. Vatandaşlar için ev almak hayal olurken artık kiraya çıkmak da zorlaştı. Ev sahipleri kiralara fahiş zamlara yapmaya başladı. Kira fiyatlarındaki artış ve yüzde 25 zam kuralı gibi gelişmelerden sonra ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar da sürüyor.

Evini daha yüksek bir fiyata kiraya vermek isteyen ancak yüzde 25'ten fazla zam yapamayan, bu nedenle de kiracısını evden çıkartmak isteyen ev sahiplerinin uyguladığı akılalmaz yöntemler zaman zaman gündem oluyor.

İstanbul Beyoğlu’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bin 500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık yaşanmasının ardından ortalık karıştı. İddiaya göre Türkmenistanlı kardeşlerin kiracı oldukları ev satıldı. Yeni ev sahibi bin 500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkarmak istedi. Ev sahibi ve kiracıları arasında anlaşmazlık çıktı.

EVİN KAPISINA ZİNCİR VURDU, EŞYALARI APARTMANA ÇIKARDI

Show Haber'in haberine göre Türkmenistanlı iki kız kardeşin yüksek kiraya hayır demesinin ardından ev sahibi görülmemiş bir şey yaptı.

Kiracıları evde yokken eve giren ev sahibi eşyaları apartmana çıkardı, evin kapısına da zincir vurdu. Eve döndüklerinde şoke olan kiracılar, kapıyı çilingir yardımı ile açtırdıklarında gözlerine inanamadı.

Türkmenistanlı abla kardeş evden alabildikleri eşyayı alıp evden ayrıldı. Kız kardeşler ev sahibinden şikayetçi oldu. Telefonla ulaşılan ev sahibi ise soruları yanıtsız bıraktı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
3
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
4
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
5
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
6
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
7
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem
﻿Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem
﻿Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem
﻿Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca "Bizi yaktınız memur bey" dedi
﻿Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca
﻿Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakalanınca "Bizi yaktınız memur bey" dedi
﻿Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
﻿Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
﻿Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.