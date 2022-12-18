Kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi evin kapısına zincir vurdu. 1500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkardı

Derinleşen ekonomik kriz ev fiyatlarını da vurdu. Vatandaşlar için ev almak hayal olurken artık kiraya çıkmak da zorlaştı. Ev sahipleri kiralara fahiş zamlara yapmaya başladı. Kira fiyatlarındaki artış ve yüzde 25 zam kuralı gibi gelişmelerden sonra ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar da sürüyor.

Evini daha yüksek bir fiyata kiraya vermek isteyen ancak yüzde 25'ten fazla zam yapamayan, bu nedenle de kiracısını evden çıkartmak isteyen ev sahiplerinin uyguladığı akılalmaz yöntemler zaman zaman gündem oluyor.

İstanbul Beyoğlu’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bin 500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık yaşanmasının ardından ortalık karıştı. İddiaya göre Türkmenistanlı kardeşlerin kiracı oldukları ev satıldı. Yeni ev sahibi bin 500 liralık kirayı 10 bin liraya çıkarmak istedi. Ev sahibi ve kiracıları arasında anlaşmazlık çıktı.

EVİN KAPISINA ZİNCİR VURDU, EŞYALARI APARTMANA ÇIKARDI

Show Haber'in haberine göre Türkmenistanlı iki kız kardeşin yüksek kiraya hayır demesinin ardından ev sahibi görülmemiş bir şey yaptı.

Kiracıları evde yokken eve giren ev sahibi eşyaları apartmana çıkardı, evin kapısına da zincir vurdu. Eve döndüklerinde şoke olan kiracılar, kapıyı çilingir yardımı ile açtırdıklarında gözlerine inanamadı.

Türkmenistanlı abla kardeş evden alabildikleri eşyayı alıp evden ayrıldı. Kız kardeşler ev sahibinden şikayetçi oldu. Telefonla ulaşılan ev sahibi ise soruları yanıtsız bıraktı.



