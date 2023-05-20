Beyoğlu'nda pala ile turiste saldıran şüpheliler kamerada

Beyoğlu'nda etrafa küfür ederek yürüdüğü öne sürülen İranlı turist, iki otopark görevlisinin palalı saldırısına uğradı.

Beyoğlu'nda pala ile turiste saldıran şüpheliler kamerada

Kendini savunmaya çalışsa da aldığı darbelerle yaralanan turist hastaneye kaldırıldı. O dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA’nın haberine göre, olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde Çarşamba saat 04.45'te meydana geldi. İddialara göre, gece kulübünden çıkan İranlı Mosoud G. etrafa küfür ederek yürümeye başladı. Otopark görevlileri kendisini uyarmasına rağmen İranlı turist onlara da küfür etti. Bunun üzerine bir otopark görevlisi pala ile diğeri de tekme ile turiste saldırdı. Turist kendini savunmaya çalışsa da başarılı olamadı. Turist, aldığı pala darbeleriyle yaralandı. Yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Turistin saldırıya uğradığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki otopark görevlisinin yalnız yürüyen turiste saldırması görülüyor. Bir kişi pala vururken diğeri de turiste tekme atıyor. İranlı turist kendini korumaya çalışsa da başarılı olamıyor.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde olayın gerçekleştiği yeri tespit ederek güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Turiste saldıran iki şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

beyoglu039nda-pala-ile-turiste-saldiran-supheliler-kamerada-7454-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti