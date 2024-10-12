Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı. Arkasından sinsice yaklaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı. Arkasından sinsice yaklaştı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir şüpheli cep telefonuna bakan polis memurunu ensesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan yakalandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bir simitçinin oradaki direğe dayanarak cep telefonuna bakan polis memurunun arkasından bir kişi sinsice yaklaştı.

Elindeki bıçağı polis memurunun ensesine saplayan saldırgan kaçtı. Polisin yardımına ilk önce Zabıta memuru koştu. Yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KASIMPAŞA'DA YAKALANDI

Kaçan saldırgan Kasımpaşa'da kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kasımpaşa'da yakalanan şüphelinin ‘uyuşturucu madde kullanmak' ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği" ifadelerine yer verildi.

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Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırgan, elindeki bıçakla polis memurunun arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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