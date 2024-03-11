Beyoğlu'ndaki 4 katlı binada yangın. 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta oldu.

4 katlı ahşap bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede en üst katı ve çatıyı sararken yandaki başka bir binanın çatısına da sıçradı.

Binanın alev alev yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınmış oldu.

Yanan dairede yapılan enkaz çalışmaları esnasında evde yaşayan 65 yaşındaki Adem Bayrak'ın cansız beden bulundu.

Bayrak'ın yalnız yaşadığı ve kimsesiz olduğu aktarıldı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adem Bayrak'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.