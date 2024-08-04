Beyoğlu’nun en meşhur merdivenine Filistin bayrağı çizdiler

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları tüm dünyada yankı uyandırdı. İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek olmak için tüm dünyada protestolar yapıldı.

YEDİHİLAL DERNEĞİ MERDİVENLERİ BOYADI

YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği Beyoğlu'nda bulunan Cihangir merdivenlerini Filistin bayrağı renklerine boyadı.

Beyoğlu'nda bulunan Cihangir merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyadı.

Dernek sosyal medya hesabından merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşıma, "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" notu düşüldü.

AYAK BASILMAYAN KISIM BOYANDI

Kullanıcılara hassasiyeti için teşekkür eden YediHilal, ayak basılan kısma değil, merdivenin dik olan basılmayan kısmına boyama yapıldığını belirterek, "Asıl amacımız Filistin'i unutturmamaktır" ifadelerini kullandı.

Ancak derneğin bu hareketi, söz konusu boyamayı eleştirineler kadar muhafazakarların da tepkisini çekti. Sosyal medyada bir çok kullanıcı bu davranışı eleştiren yorumlarda bulundu.

Bu protestolar Hamas lideri İsmail Heniyye’ye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından daha da tetiklendi.

Tüm dünya bu suikastı kınamak için ayağa kalktı. Devlet liderleri bu suikasta yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın siyasi bir cinayet olduğunu ve bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. İfadelerini kullandı.