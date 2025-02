Beyoncé far dönmüş tavşana döndü: Grammy Ödülleri'nde tarihi başarı

Ünlü şarkıcı Beyoncé Knowles, Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ödülünü kazandı. Bu ödül, Grammy Ödülleri'nin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Beyoncé, ödülü Los Angeles’taki törende, country müzik geçmişini onurlandıran albümü “Cowboy Carter” ile aldı. 43 yaşındaki şarkıcı, bugüne kadar 99 kez Grammy'ye aday gösterilmiş ve 32 kez ödüllendirilmişti. Beyoncé’nin “Cowboy Carter” albümü, ülke müziğinin Afro-Amerikan köklerine selam duran bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Beyoncé, bu ödülün yanı sıra "Yılın Country Albümü" ve “En İyi Şarkı” ödüllerini de kazandı. "II Most Wanted" adlı düeti Miley Cyrus ile birlikte en iyi şarkı ödülüne layık görüldü. Bu yıl toplamda 11 adaylıkla Grammy'lere katılan Beyoncé, bir kez daha en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

