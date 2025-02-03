Beyoncé far dönmüş tavşana döndü: Grammy Ödülleri'nde tarihi başarı

Ünlü şarkıcı Beyoncé Knowles, Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ödülünü kazandı. Bu ödül, Grammy Ödülleri'nin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Beyoncé, ödülü Los Angeles’taki törende, country müzik geçmişini onurlandıran albümü “Cowboy Carter” ile aldı. 43 yaşındaki şarkıcı, bugüne kadar 99 kez Grammy'ye aday gösterilmiş ve 32 kez ödüllendirilmişti. Beyoncé’nin “Cowboy Carter” albümü, ülke müziğinin Afro-Amerikan köklerine selam duran bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Beyoncé, bu ödülün yanı sıra "Yılın Country Albümü" ve “En İyi Şarkı” ödüllerini de kazandı. "II Most Wanted" adlı düeti Miley Cyrus ile birlikte en iyi şarkı ödülüne layık görüldü. Bu yıl toplamda 11 adaylıkla Grammy'lere katılan Beyoncé, bir kez daha en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

I will be using this video for the foreseeable future…like girl you are Beyoncé, why are you shook?????? #Grammys2025 #GRAMMYs pic.twitter.com/WPgXDaeDUz — Ace♠️ (@Ace_2o) February 3, 2025

AFRO-AMERİKAN KÖKLERİNE SELAM: "COWBOY CARTER"

Beyoncé, Grammy gecesinde yaptığı konuşmada, albümündeki stil değişikliği hakkında, "Bazen tür sadece, sanatçılar olarak bizi sınırlandıran bir kelime oluyor" diyerek, Afro-Amerikan kökenlerinin country müziği üzerindeki etkisini vurguladı. "Cowboy Carter" albümüyle, dünya çapında birçok müzikseverin ilgisini çeken Beyoncé, ödülünü Afro-Amerikan country müziği öncüsü Linda Martell’e adadı.

Gecede en iyi yeni sanatçı ödülü Chappell Roan’a verilirken, Kendrick Lamar da beş farklı kategoride ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. "Not Like Us" adlı şarkısı, "En İyi Tekli" kategorisinde ödül kazandı.

KENDİSİNDEN BEKLENEN BAŞARIYI YİNE GÖSTERDİ

Beyoncé'nin Grammy'lerde kazandığı ödüller, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda bu alandaki yenilikçi yaklaşımı ve farklı türlerdeki eserleriyle de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı, albümünü ve şarkılarını Afro-Amerikan kültürüne adarken, country müziğinin kökenlerine de ışık tutmuş oldu. Beyoncé'nin ödülü, müzik dünyasında adeta bir dönüm noktasıydı.

Gece, Kaliforniya'nın Batı Kıyısı'ndaki büyük yangın felaketi gölgesinde gerçekleştirildi. Yangınlar, Los Angeles’ı tehdit ederken, törenin başlangıcında hayatını kaybedenlere saygı duruşu yapıldı ve bağış kampanyaları başlatıldı.