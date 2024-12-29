Beyoncé'ye anne desteği: Eleştirilere sert çıktı

Amerikalı ünlü tasarımcı ve Beyoncé’nin annesi Tina Knowles, kızı hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Christmas Günü düzenlenen özel bir etkinlikte sahne alan Beyoncé’nin performansı, bazı çevreler tarafından “aşırı gösterişli” ve “ihtişam odaklı” olarak nitelendirilmişti. Eleştirilerin ardından sessiz kalmayan Knowles, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının performansını savundu.

Knowles'in oldukça uzun olan paylaşımda “Sanat, insanları bir araya getirmek ve kutlama yapmak için bir araçtır. Beyoncé, her performansında sadece müziğiyle değil, güçlü mesajlarıyla da izleyicilere ilham veriyor. Eleştiriler yerine bu mesajlara odaklanılmalı,” ifadeleri dikkat çekti.

Beyoncé’nin sahneye çıkışı ve gösterinin prodüksiyon detayları, müzikseverlerin büyük beğenisini kazansa da, bazı kesimler tarafından gereksiz lüks içerdiği iddia edildi. Ancak Knowles, eleştirmenlere karşı kızının yaratıcı özgürlüğünü ve sanatsal ifadelerini öne çıkararak yanıt verdi.

Beyoncé’nin, kariyerinin başından bu yana, sadece müziğiyle değil, sahne tasarımı ve görselliğiyle de sektöre yön veren bir sanatçı olduğu biliniyor. Sanatçının Christmas Günü performansında, sevilen klasiklere yer vermesi ve gösterinin tematik detayları hayranlarından tam not aldı.

Tina Knowles’ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar, “Her sanatçı eleştirilir ama Tina Knowles haklı, Beyoncé’nin performansı bir şaheserdi” yorumlarıyla destek verdi. Öte yandan, Knowles’ın bu çıkışı, müzik dünyasında eleştirmen ve sanatçı arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşıdı.