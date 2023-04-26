Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Gaziantep’in yöresel yemekleri tüm Türkiye’de sevilerek yeniyor. Gaziantep’in yöresel yemeklerinden olan Beyran çorbasının tarifini ve Beyran çorbası tarifinin püf noktalarını sizler için derledik. Peki, Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Gaziantep’in yöresel yemeklerinden olan Beyran çorbası yapmak isteyenler için Beyran çorbası tarifini ve beyran çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte Beyran çorbasının tarifi..

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BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 kg. kemikli kuzu eti (gerdan ve incik)

- 2 litre su (kuzu etini haşlamak için)

- 1 su bardağı pirinç

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 5 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı karabiber

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kuzu etini genişçe bir tencereye alarak üzerine suyu ekleyin. Orta-kısık ateşte, harlı bir şekilde kaynatmadan pişirmeye başlayın.

Et pişerken su üzerine köpük birikecektir. Bir kevgir veya kepçe yardımıyla devamlı olarak bu köpüğü temizleyip kemikli et suyunun temiz kalmasını sağlayın. Etler iyice yumuşayıp kemikten ayrılmaya başlayıncaya dek haşlamaya devam edin. Tercihen en az 3 saat, vaktiniz varsa 6-8 saat kadar kısık ateşte pişirin.

Bu sırada pirinçleri bir kaseye alarak üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. 15-20 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ardından bir miktar tuz ve 1,5 su bardağı su ilave ederek pişirmeye başlayın, suyunu çekince ocaktan alın ve kenara ayırın.

Etler piştikten sonra suyunu süzün. Etleri bir kenara alıp didiklemek için ayırın. Suyu tekrar tencereye dökün. Et suyunun sıcak kalması için servis etmeden önce orta-kısık ateşte bırakın, içine tuzunu ekleyin.

Servis ederken pirinci ve didiklenmiş etleri kaselere bölüştürün. Sarımsakları döverek püre haline getirin ve bir kaseye alıp üzerine çok az et suyu ekleyerek açın. Ardından sarımsağı da kaselere bölüştürün.

Pul biberi de kaselerin içine paylaştırın. Acı tattan hoşlanmıyorsanız pul biberi azaltabilirsiniz. Ardından ocakta kaynamış olan sıcacık et suyunu kepçeyle kaselere paylaştırın. Üzerine karabiber serpiştirerek servis edin.

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