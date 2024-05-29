Beyşehir'de korkunç kaza: 14 yaralı

Olay, Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde gerçekleşti. R.Ç. idaresindeki 28 K 0748 plakalı kamyon, Antalya istikametine seyir halindeyken devrilerek karşı şeride geçti. Kamyon, karşı yönden gelen A.Ö.K. yönetimindeki 42 AUB 351 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüste bir silah fabrikasında çalışan ve mesai sonrası evlerine dönen işçiler bulunuyordu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D. adlı bir yolcu ise Konya merkezine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Beyşehir-Antalya kara yolu bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.

Şimdi olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.