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Beytüşşebap SYDV 3 işçi alacak

Beytüşşebap Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde geçici süreyle eğitici personel olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:02
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Beytüşşebap SYDV 3 işçi alacak

Beytüşşebap SYDV 3 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Beytüşşebap Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde geçici süreyle eğitici personel olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) GELIR GETİREN HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMIYOR OLMAK VE BAŞKA KURULUŞLARA MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAK,

3) BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE SON 6 AYDIR İKAMET EDİYOR OLMAK,

4) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

5) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

6) GÖREVİNİ DEVAMLI YAPMASINA ENGEL OLABİLECEK SAĞLIK SORUNU VE MAZERETİ BULUNMAMAK.

7) Adli sicil kaydı bulunmamak.

8) 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı ile başvuru yapılabilecektir.

9) Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olan ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş olmak.

10) Bilgisayar kullanıyor olmak (Word, Excel, Powerpoint vb.),

11) ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA SONUCUNDA ÇALIŞMASINA ENGEL BİR DURUMU BULUNMAMAK, (Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla tespit edilecektir.)

12) Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen br suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olma bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin sureti

2) T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi

3) Ilan tarihinden en az altı ay önce ilçe merkezi ve köylerinde ikamet edildiğini gösterir Yerleşim Yeri Belgesi (Ikametgah)

4)iş başvuru dilekçesi

5)Adli sicil belgesi

6) Vesikalik Fotoğraf (2-Bir Adet)

7)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden)

8) Nüfus kayıt örneği

9) Iş deneyimi belgeleri(varsa)

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