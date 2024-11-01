Beyza’nın yüzüne kızgın yağ döküldü. MasterChef'te büyük olay

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beyza’nın yüzüne kızgın yağ döküldü. MasterChef'te büyük olay

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza kaza geçirdi. Yarışmacının üzerine kızgın yağ döküldü.

MasterChef Türkiye'deki yarışmacılardan Beyza kaza geçirdi. Beyza'nın dış çekim oyununda kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

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Yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Beyza'nın böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne kızgın yağın döküldüğü anlar verildi.

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Sosyal medyada günlerdir yarışmacılardan Beyza'nın dış çekimde kaza geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü iddia ediliyordu.

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MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanında dış çekime giden yarışmacılar hızla yemeklerini hazırlarken böreği ters çevirmeye çalışan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü.

Beyza'nın kaza geçirdiği o anları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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