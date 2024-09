Bianca Censori şaşırttı: Üvey oğlu için tarzını değiştirdi

Yeezy markasının yaratıcı mimarı Bianca Censori, son zamanlarda ünlü rapçi ve moda ikonu Kanye West'in ailesiyle birlikte kameralara yansıdı. Censori, West'in en büyük kızı North West ile el ele tutuşarak bir binaya girerken görüldü. Bu an, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve özellikle Censori’nin kıyafeti dikkat çekti.

Bianca Censori, o gün sade ama bir o kadar da iddialı bir stil tercih etmişti. Ten rengi dar taytlar, uyumlu tişört ve kısa topuklu ayakkabılarla oldukça minimal bir şıklık sergiledi. Kıyafeti kapalı görünse de, vücut hatlarını belli eden transparan detaylar onu ön plana çıkardı. Özellikle arkaya doğru taranmış saçlarıyla sade ve modern bir görünüm elde eden Censori, West ailesinin yanında olmayı kendine has tarzıyla başarıyla taşıdı.

North West ise annesi Kim Kardashian’ın stil anlayışını andıran bir görünümle yanındaydı. O gün uzun kollu siyah-beyaz çizgili bir spor tişört, kamuflaj desenli şort, Nike marka baldır hizasında çoraplar ve rahat siyah terlikler tercih etti. North'un tamamlayıcı parçası ise büyük kürk astarlı bir şapka oldu. Bu görünüm, genç bir moda ikonu olma yolunda ilerleyen North’un tarzını gözler önüne serdi.

Bianca Censori & North West Spotted together in China.



