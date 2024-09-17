Bianca Censori şaşırttı: Üvey oğlu için tarzını değiştirdi

Yeezy markasının yaratıcı mimarı Bianca Censori, son zamanlarda ünlü rapçi ve moda ikonu Kanye West'in ailesiyle birlikte kameralara yansıdı. Censori, West'in en büyük kızı North West ile el ele tutuşarak bir binaya girerken görüldü. Bu an, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve özellikle Censori’nin kıyafeti dikkat çekti.

Bianca Censori, o gün sade ama bir o kadar da iddialı bir stil tercih etmişti. Ten rengi dar taytlar, uyumlu tişört ve kısa topuklu ayakkabılarla oldukça minimal bir şıklık sergiledi. Kıyafeti kapalı görünse de, vücut hatlarını belli eden transparan detaylar onu ön plana çıkardı. Özellikle arkaya doğru taranmış saçlarıyla sade ve modern bir görünüm elde eden Censori, West ailesinin yanında olmayı kendine has tarzıyla başarıyla taşıdı.

North West ise annesi Kim Kardashian’ın stil anlayışını andıran bir görünümle yanındaydı. O gün uzun kollu siyah-beyaz çizgili bir spor tişört, kamuflaj desenli şort, Nike marka baldır hizasında çoraplar ve rahat siyah terlikler tercih etti. North'un tamamlayıcı parçası ise büyük kürk astarlı bir şapka oldu. Bu görünüm, genç bir moda ikonu olma yolunda ilerleyen North’un tarzını gözler önüne serdi.

Bianca Censori & North West Spotted together in China.



Mum loves her kids.. pic.twitter.com/s0DClyZjsb — Ye (@ye_world_) September 15, 2024

Sosyal medya kullanıcıları, Bianca Censori'nin çocuklarla olan ilişkisini övgüyle karşıladı. X'te bir hayran, "Üvey anne işini yapıyor ❤️❤️" şeklinde yorum yaptı. Bu yorum, Censori'nin Kanye West’in çocuklarıyla olan bağına dikkat çekiyor ve onun üvey anne rolünü başarıyla üstlendiğini vurguluyor. West ailesinin hayatı, her zaman olduğu gibi kamuoyunun gözleri önünde ve bu tür anlar sosyal medyada büyük ilgi uyandırıyor.

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West, geçtiğimiz günlerde Çin’de çocuklarıyla birlikte düzenlediği bir albüm dinleme partisiyle yine gündeme geldi. Hainan’daki Wuyuan River Stadyumu'nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, West’in dört çocuğu North, Saint, Chicago ve Psalm da yer aldı. Özellikle North, kardeşleriyle sahneye çıkarken sergilediği rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü sanatçı, Everybody adlı parçasını söylerken çocukları da sahnede onunla dans etti. Bu samimi anlar, hayranların ilgisini çekerken, West’in aile değerlerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Bianca Censori’nin bu etkinliklerdeki kıyafet seçimleri ise dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor. Ağustos ayının sonunda Güney Kore’ye gittiklerinde de benzer şekilde daha sade ve çekingen bir tarz benimsemişti. Seyahat ederken ve West’in çocuklarıyla zaman geçirirken, Censori'nin tercih ettiği kıyafetler genellikle rahat ve sade detaylar içeriyordu. Ancak yazın başlarında kız kardeşleriyle vakit geçirirken daha iddialı ve cesur seçimler yapmıştı. Örneğin, bir West dinleme partisinde düşük kesimli bronz bir body giymiş ve bir başka gün yırtık pırtık bir gömlek tercih etmişti.

Censori’nin tarzındaki bu dönüşüm, onun Kanye West’in çocuklarıyla daha fazla zaman geçirdikçe kendini farklı bir rol içinde bulduğunu gösteriyor. Rahat kıyafetler ve sade aksesuarlar, onun hem bir üvey anne hem de bir moda ikonunu harmanladığı yeni imajını yansıtıyor.

BİANCA CENSORİ KİMDİR?

Bianca Censori, son yıllarda Kanye West ile olan ilişkisi sayesinde dünya çapında tanınan bir isim haline geldi. Ancak onun hikayesi, modayla olan derin bağları ve mimarlık kariyeriyle çok daha köklü. Avustralya doğumlu olan Censori, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra mimarlık alanında kariyer yapmaya başladı. Özellikle West'in ünlü markası Yeezy'de mimar olarak çalışmaya başlaması, kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Yeezy'nin minimalist ve fütüristik tasarımlarında Censori'nin yaratıcı dokunuşları büyük rol oynuyor.

Censori’nin Kanye West ile olan ilişkisi, ilk olarak 2022 yılında kamuoyunun dikkatini çekti. İkili, birlikte sık sık görüntülense de, ilişkilerinin detayları uzun süre gizli kaldı. Ancak 2023 yılının başlarında, West ve Censori'nin gizlice evlendikleri iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar, çiftin birlikte daha fazla vakit geçirmesi ve sık sık kameralara yansımasıyla güç kazandı. Evlilikleri resmiyet kazanmamış olsa da, bu güçlü bağ her geçen gün daha da belirginleşiyor.

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Censori, sadece Kanye West ile olan ilişkisiyle değil, aynı zamanda kişisel tarzıyla da dikkat çekiyor. Moda dünyasında minimalist ve iddialı seçimleriyle tanınan Censori, zaman zaman cesur kıyafet tercihleriyle gündeme geliyor. Örneğin, yaz aylarında kız kardeşleriyle tatil yaparken giydiği transparan kıyafetler ve düşük kesimli bodysuit’ler oldukça konuşulmuştu.

Özel hayatı dışında, Censori'nin kariyerine olan bağlılığı da onu öne çıkarıyor. Yeezy'deki görevine devam ederken, markanın mimari projelerinde de yer alıyor. West’in ünlü ev projelerinde Censori’nin mimari katkılarının olduğu biliniyor. Ayrıca, moda ve mimarlık arasındaki bu geçiş, Censori'nin yaratıcı vizyonunu daha da belirgin hale getiriyor.

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Bianca Censori, hem moda hem de mimarlık dünyasında adını duyurmayı başaran çok yönlü bir yetenek. Kanye West ile olan ilişkisi onun medya ilgisini artırsa da, Censori kendi kariyerinde de oldukça başarılı adımlar atıyor. Hem kariyeri hem de West ailesiyle olan bağı, onun gelecek yıllarda da adından söz ettirmesini sağlayacak gibi görünüyor.