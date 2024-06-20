Kanye West bornozla Bianca çırılçıplak

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra 29 yaşındaki mimar Bianca Censori ile evlenen Kanye West herkesi şoke etmişti.

İkili o günden bu yana yaptıkları her hareketle gündem olmaya devam ediyor. Censori’nin müstehcen kıyafetleri her daim infial yaratırken, Kanye West’te ondan geri kalmıyor.

İkiliyi geçtiğimiz gün Japonya'nın Narita kentindeki havaalanında görenler gözlerine inanamadı.

Kanye bornozla uçağa binerken, karısı Bianca tamamen transparan pelerin benzeri bir kıyafet giydi. Son haftalarda dünyayı dolaşan çift hayranlarını tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.

İtalya tatillerinde de Il Palagio’da da aynı kıyafeti giyen Bianca Censori’nin tüm vücudu ortaya çıkmıştı.