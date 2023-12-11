Bianka Busa Çin'de olacakları açıkladı

Kadın voleybolunda FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek VakıfBank'ın Sırp oyuncusu Bianka Busa, takım olarak kupanın en büyük favorisi olduklarını belirterek zafere ulaşmak istediklerini söyledi.

KAYNAK: AA
Bianka Busa Çin'de olacakları açıkladı

VakıfBank Spor Sarayı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki voleybolcu, Şampiyonlar Kupası'nı kaldırarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Şu anda da sezon bizim için başarılı gidiyor. Üst üste çok zor 2 maç oynamıştık ve bunlardan yenilgiyle ayrıldık. Ama bu yenilgilerden çok şey öğrendik. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.
"VAKIFBANK HER ZAMAN FAVORİDİR"
Çin'in Changsha kentinde 13-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'yla ilgili görüşlerini de aktaran Busa, "Dünya Kulüpler Şampiyonası bizim için çok önemli. Çok büyük bir organizasyon. Zorlu rakipler gelecek. VakıfBank bu kupada her zaman en büyük favoridir. Biz bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Bunun için sezon başından bu yana hazırlanıyoruz. Son 2 hafta çok çalıştık. Umarım her şey yolunda gidecek. Beşinci kez bu organizasyonu kazanmak istiyoruz. Bu durumda benim de ilk dünya şampiyonluğum olacak, çok heyecanlıyım. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Kazanmak için önemli maçlar oynayacağız. Bizim için iyisinin olmasını diliyorum." dedi.
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'yle Sırbistan Milli Takımı'nda da beraber çalışmasının takıma adaptasyonu konusunda önemli rol oynadığını vurgulayan Busa, "Giovanni adaptasyon konusunda bana çok yardımcı oldu. İlk başlarda benim için çok zordu ama milli takımda beraber çalışmamız bu durumu kolaylaştırdı. Sistemi de bizim için gerçekten çok iyi." diye konuştu.
"OYNADIĞIM EN BÜYÜK TAKIM VAKIFBANK"
Türkiye'de daha önce Fenerbahçe Opet ve PTT formaları giyen Sırp voleybolcu, kariyerini Türkiye'de sürdürmekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "VakıfBank kariyerimde oynadığım en büyük takım. Türk insanını, Türk yemeklerini çok seviyorum. Türkiye'de üçüncü takımımdayım. Burayı çok seviyorum. Bu nedenle de adaptasyonum çok kolay oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk yemeklerini çok sevdiğini ancak Çin'de gerçekleştirilecek Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yemek anlamında zor olacağını dile getiren Busa, "Bence herkes için çok zor olacak. Çok farklı bir mutfak kültürü var. Yanımıza biraz gıda alacağız. Ben 2 ay önce milli takımla birlikte Çin'deydim. Bizim için çok zordu. Sırbistan'dan yanımızda yemek götürmüştük. Burada da aynısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da boş zamanlarını Boğaz kenarındaki bölgelerde arkadaşlarıyla geçirdiğini belirten ve en sevdiği yerlerin Kadıköy ve Beşiktaş olduğunu dile getiren Busa, kariyer hedefiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Milli takımda her organizasyonu kazanmak istiyorum. Ama benim en büyük hedefim kulübümde CEV Şampiyonlar Ligi'ni, milli takımda da olimpiyat altın madalyasını kazanmak. Adım adım gitmek gerekiyor. Şu anda VakıfBank'la Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanmak istiyorum. Milli takım olarak da ilk hedef olimpiyatlar. Bizim gibi Türkiye de olimpiyatlarda yer alacak. Sırbistan-Türkiye finali olursa eminim çok güzel bir maç olacaktır. Herkes için zor bir turnuva olacak."

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