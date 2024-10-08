Biber gazı 560 liraya çıktı! Genç kızlar evde biber gazı yapıp, tarifini paylaşıyor

Düzenleme: Ümit Karadağ
Biber gazı 560 liraya çıktı! Genç kızlar evde biber gazı yapıp, tarifini paylaşıyor

İstanbul’da iki genç kızın vahşice katledilmesi, bir genç kızın sokak ortasında cinsel saldırıya uğramasının ardından biber gazına olan talep arttı. Fırsatçılar, daha önce 80 liraya satılan biber gazını 560 liraya satmaya kalkınca, internette ev yapımı biber gazı tarifi paylaşılmaya başlandı.

Türkiye, son günlerde yaşanan kadına şiddet olaylarıyla sarsılıyor. Genç kızların vahşice katledilmesi, sokak ortasında cinsel saldırıya uğramasının ardından kadınların endişesi giderek artıyor.

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80 LİRALIK BİBER GAZI 560 LİRA OLDU

Kendileri güvende hissetmeyip, savunmak isteyen kadınlar çareyi biber gazında aradı. Piyasada 80 liraya satılan biber gazı fırsatçılar sayesinde 560 liraya kadar çıktı.

Alım gücünün düştüğü, hayat pahalılığının her alanda hissedildiği Türkiye’de fiyatların kısa sürede yükselmesine tepki gösteren kadınlar biber gazını evde yapmaya karar verdi.

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EV YAPIMI BİBER GAZI TARİFİ

Genç kadınının ev yapımı biber gazı tarifinde, “Pul biber, karabiber, bir tam limon suyu ve su” malzemeleri yer aldı.

Bazı kadınların ise bu malzemelerin dışında çamaşır suyu da kullandığı görüldü.

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