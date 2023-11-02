Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez atasözünün anlamı nedir?

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez atasözüyle anlatılmak istenen asıl şey; bıçak, satır, çivi gibi ve delici şeyleri yarası bedenin görünür yerinde olduğu için bunları tedavi etmek kolaydır.

Söz ve yazı ile açılan yara kalpleri incitir, gönülleri yaralar. Gönül yarası ise geçmez, insanın içini hatırladıkça sızlatır.

BIÇAK YARASI GEÇER, DİL YARASI GEÇMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bana söylediğin o kötü sözleri hiçbir zaman unutmadım, çünkü bıçak yarası geçer dil yarası geçmez.