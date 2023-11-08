Bıçakla 2 kişiyi gasbeden 13 yaşındaki 2 kız çocuğu yakalandı

Polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gasp ettikleri eşyalar ele geçirilen çocuklar, ‘nitelikli yağma’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Polis tarafından yakalanan çocuklar, 'nitelikli yağma' suçundan ıslah evine gönderildi.



Olay, saat 13.00 sıralarında Paşakonak Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.G. ile M.Y., iddiaya göre, cadde üzerinde yürümekte olan 2 farklı kişiyi bıçak çekerek gasbetti.

İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurların birinden telefon ile kulaklık, diğerinden ise cüzdan ve bir paket sigara gasbeden 2 çocuğu Bandırma Sahili mevkisinde yakalayıp, polis merkezine götürdü.

Suça sürüklenen İ.G. ile M.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan ıslah evine gönderildi.