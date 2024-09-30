Bıçakla eğitmene saldırdı. Ehliyet sınavında skandal

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bıçakla eğitmene saldırdı. Ehliyet sınavında skandal

İstanbul Beylikdüzü’nde bir adam, yakını ehliyet sınavından kalınca ortalığı birbirine kattı. Direksiyon eğitmenine bıçakla saldıran şahsın eşi ise tarafları ayırmak isterken sinir krizi geçirerek bayıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Kavaklı Oğuzhan Caddesi’nde bir vatandaş, ehliyet almak için girdiği direksiyon sınavında başarısız oldu. Eğitmen ve sürücü adayının yakını arasında bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Öfkeli vatandaş tartıştığı adama saldırırken çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Gözü dönmüş adam eşinin “Yapma çocuklarımız var” diye bağırışlarına aldırmadan arabasından bıçak alarak eğitmene saldırmaya çalıştı.

Kadın eşinin bacağına sarılarak sinir krizi geçirerek bayıldı. Yaşanan o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

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