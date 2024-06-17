Bıçakladığı karısını kurşun yağmuruna tuttu. Saklandığı yer şoke etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bıçakladığı karısını kurşun yağmuruna tuttu. Saklandığı yer şoke etti

Kocaeli'nde boşanma aşamasında olan karı koca, çocuklar için bayramda bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle Mehmet S.B., 4 çocuk annesi eşini önce bıçakladı ardından da 5 yerinden kurşunladı. Kadın ağır yaralanırken cani adam camide yakalandı.

Korkunç olay Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Nurcan B. 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası Mehmet S.B. ile çocuklarının hatırına bir araya geldi.

Kısa süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet S.B. yanında getirdiği bıçakla 4 çocuk annesi karısını bıçakladı. Ardından canı adam belindeki tabancasını karısına doğrultup tetiği defalarca çekti. Karısını 5 yerinden vuran adam, kayıplara karıştı. Genç kadın ise ağır yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurcan B.'yi hastaneye kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Karısını önce bıçaklayan ardından kurşun yağmuruna tutun adam Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta oturan Nurcan B.'nin kuzeni Alaaatin B.'nin evine gitti.

Alaattin B.'yi de ateş ederek yaralayan Mehmet S.B., daha sonra Kınalı Sokak'a giderek eşinin diğer kuzeni Veysi B.'nin evini de kurşunladı.

Hastaneye kaldırılan Alaattin B.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis ekipleri ortağı kan gölüne çeviren adamı yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, Mehmet S.B.'yi saklandığı camide yakaladı.

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