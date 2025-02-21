Bıçakladıktan sonra tüfekle tehdit edip gasp ettiler

Kaynak: İHA
Bıçakladıktan sonra tüfekle tehdit edip gasp ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 şüpheli, bir şahsı önce bıçakla yaraladı. Daha sonra ise pompalı tüfekle tehdit edip cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler her yerde aranıyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, yabancı uyruklu Abdullah H.(20)'yi bıçakla alnından ve ellerinden yaraladı. Daha sonra ise pompalı tüfekle tehdit edip elindeki cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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