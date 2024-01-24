Bıçaklanan genç 3 gün sonra öldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde araç park yeri yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 20 yaşındaki Nurettin Kılıçparlar, kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı.

Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıçparlar, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kılıçparlar’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerden sonra yakınlarına verildi. Kılıçparlar, Karkamış’ın Gevence Mahallesi’nde toprağa verilecek. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu devam ediyor.