Bıçaklandı katil oldu

Kaynak: İHA

Adana'da sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanan genç, tabancayla kendisini yaralayan kişiyi öldürdü.

Cinayet merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72056 sokakta işlendi. İddiaya göre, husumetli olan Mahmut Ayta ve Mehmet Yılmaz sokakta karşılaştı. İkilinin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü.

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Bu sırada Mahmut Ayta, Mehmet Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçaklanan Mehmet Yılmaz ise belindeki tabancayla Ayta'yı başından vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri Mahmut Ayta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Mehmet Yılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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